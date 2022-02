“La prima volta in 22 anni”. Sanremo 2022, dal palco al pubblico da casa: tutti se ne sono accorti (Di domenica 6 febbraio 2022) C’è chi lo ha visto e lo ammette. E c’è chi lo ha visto e non lo dice. Poi ci sono, per carità, pure quelli che hanno preferito altro. Ma il Festival di Sanremo edizione 2022 ha fatto numeri sensazionali per quanto riguarda gli ascolti. Può piacere o no, ma i dati parlano chiaro. Fin dalla prima serata Amadeus ha battuto Amadeus. Martedì 1 febbraio, infatti, la kermesse musicale ha ottenuto il 54,7% con 10 milioni e 911mila spettatori. L’anno scorso si era fermata al 46,6% e 8 milioni e 363mila. Mercoledì, seconda serata dedicata alle cover, ancora meglio con il 55,8% e più di 11 milioni di telespettatori (nel 2021 share 42,1% e 7 milioni e mezzo di spettatori, ndr). Terza serata da 9 milioni e 360mila spettatori per 54,1% di share poi il boom del quarto appuntamento con un super 60,5% di share e ben 11 milioni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) C’è chi lo ha visto e lo ammette. E c’è chi lo ha visto e non lo dice. Poi ci, per carità, pure quelli che hanno preferito altro. Ma il Festival diedizioneha fatto numeri sensazionali per quanto riguarda gli ascolti. Può piacere o no, ma i dati parlano chiaro. Fin dallaserata Amadeus ha battuto Amadeus. Martedì 1 febbraio, infatti, la kermesse musicale ha ottenuto il 54,7% con 10 milioni e 911mila spettatori. L’anno scorso si era fermata al 46,6% e 8 milioni e 363mila. Mercoledì, seconda serata dedicata alle cover, ancora meglio con il 55,8% e più di 11 milioni di telespettatori (nel 2021 share 42,1% e 7 milioni e mezzo di spettatori, ndr). Terza serata da 9 milioni e 360mila spettatori per 54,1% di share poi il boom del quarto appuntamento con un super 60,5% di share e ben 11 milioni e ...

Advertising

Inter : ??a prima volta che mi hai visto, sapevi che ti sarei rimasta fedele per sempre. ??vunque nei tuoi quartieri, negl… - OptaPaolo : 2004 - Il Milan ha vinto un Derby di Milano in rimonta in #SerieA per la prima volta da febbraio 2004. Ribaltone.… - ItaliaTeam_it : Una bella gara per @franci_defa nello skiathlon a #Beijing2022! Ottavo al traguardo, il fondista valdostano è ent… - MPaperoga : RT @EsteriLega: ???? E non è la prima volta che accade - trimonaz : RT @BeloJumped: Lo ripeto l’ennesima volta , se volete parlare di calcio su questo social dovete chiedere prima il permesso a me o a @trimo… -