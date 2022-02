La "nuova" scuola da lunedì: come cambiano dad, tamponi e quarantena (Di domenica 6 febbraio 2022) Regole più chiare, semplificate, per salvare l'anno scolastico e per gestire e ridurre la circolazione del virus in classe. Entrano in vigore da lunedì 7 febbraio le nuove misure per la gestione dei casi di positività al... Leggi su today (Di domenica 6 febbraio 2022) Regole più chiare, semplificate, per salvare l'anno scolastico e per gestire e ridurre la circolazione del virus in classe. Entrano in vigore da7 febbraio le nuove misure per la gestione dei casi di positività al...

Advertising

borghi_claudio : È un tramonto ma potrebbe essere una nuova alba. Lega non vota le deliranti norme discriminatorie sulla scuola. La… - Accipicchina : Eccomi con una nuova esperienza vissuta in quanto mamma di un tredicenne: gli Esami di Terza Media! Proprio oggi, l… - cl__nam : @yoongsxills con la nuova scuola? - alexi4aaa : RT @void3lisa: appena finisco scuola voglio andare a new york con tutto quello che ho, farmi una nuova vita e vaffanculo - vanteestudio : @zhongdv e poi ci sono uno spacciatore che in quel giro ci è cresciuto e analizza tutto, e il fratellino forse undi… -