La moviola di Roma - Genoa | il gol negato da Abisso a Zaniolo ai raggi X

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma-Genoa, moviola Gazzetta: è fallo, ma il VAR ha tempi biblici. Rosso esagerato a Zaniolo - OdeonZ__ : Abraham, il pestone c'è. Ma l'arbitro non vede e il Var ha tempi biblici - TuttoMercatoWeb : Roma-Genoa, moviola Gazzetta: è fallo, ma il VAR ha tempi biblici. Rosso esagerato a Zaniolo - Rafdep69 : Perciò la decisione è giusta . Punto. Il resto so piagnistei. - Grifoman1 : MA VERAMENTE??????? Roma-Genoa, la moviola: Abraham, il pestone c'è. Ma l'arbitro non vede e il Var ha tempi biblici -

Ultime Notizie dalla rete : moviola Roma

Per lo Special One questo non è più calcio ma è stata giusta la decisione dell'arbitro Abisso, su suggerimento del Var Nasca , di non convalidare la prodezza di Zaniolo ? Ladi- Genoa ...La rabbia era tanta già nel primo pomeriggio, a caldo, ma i tifosi dellasi sono infuriati ancor di più in serata quando hanno visto quello che a loro avviso è stato un diverso metro di interpretazione tra il gol annullato a Zaniolo col Genoa e la rete nel derby di ...La Gazzetta dello Sport presenta la moviola di Fiorentina-Lazio e scrive di una serata non sempre pulitissima per l’arbitro Orsato, “salvato” dal Var Chiffi al momento del rigore giustamente annullato ...Roma-Genoa, ecco la moviola dei quotidiani di oggi: non si ferma la polemica attorno alle decisioni nel finale di Abisso Lo zoom della moviola dei quotidiani è ovviamente sugli ultimi istanti della ...