La Gazzetta su Inter - Milan: fino al 75 Inzaghi guardava al Napoli come ultimo scoglio verso lo scudetto (Di domenica 6 febbraio 2022) Inzaghi dovrà essere bravo a risollevare subito la squadra fino al 75 del derby di Milano , Simone Inzaghi era convinto di avere in pugno la partita, scrive la Gazzetta. Era già proiettato verso il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022)dovrà essere bravo a risollevare subito la squadraal 75 del derby dio , Simoneera convinto di avere in pugno la partita, scrive la. Era già proiettatoil ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Inter - Milan 1-2, rete di Giroud O. (MIL) - Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - Gazzetta_it : Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan - YBah96 : RT @Gazzetta_it: Giroud-Sanchez, il contatto non è da Var. Dumfries: gol da annullare - fc_inter1908_ : @Gazzetta_it Più che fragile superbo Ieri l’Inter ha sottovalutato il Milan altrimenti sarebbe finito 3-4 a zero il derby -