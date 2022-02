La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, l’ultima fiaba mostrificata di Guillermo Del Toro è con Bradley Cooper (Di domenica 6 febbraio 2022) La fiaba mostrificata, questa volta, non ha la pennellata romantica ma è molto sinistra e crudele. La fiera delle illusioni/Nightmare Alley, undicesimo film di Guillermo Del Toro, in attesa del dodicesimo – Pinocchio – che andrà diretto su Netflix, è un noir oscuro che regala una notevole gratificazione visiva e lascia basculare un rovello etico tra bugia e verità fino ad un granguignolesco sottofinale. Nel 1939 Stan Carlisle (Bradley Cooper) brucia la sua casa nel Midwest e giunge a piedi tra le baracche di un circo itinerante. Chiaramente forzuto e apparentemente perspicace, Stan accetta un lavoretto da giostraio e da tirapiedi del capo del carrozzone Clem (William Dafoe). Il patto tra i due è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) La, questa volta, non ha la pennellata romantica ma è molto sinistra e crudele. La, undicesimo film diDel, in attesa del dodicesimo – Pinocchio – che andrà diretto su Netflix, è un noir oscuro che regala una notevole gratificazione visiva e lascia basculare un rovello etico tra bugia e verità fino ad un granguignolesco sottofinale. Nel 1939 Stan Carlisle () brucia la sua casa nel Midwest e giunge a piedi tra le baracche di un circo itinerante. Chiaramente forzuto e apparentemente perspicace, Stan accetta un lavoretto da giostraio e da tirapiedi del capo del carrozzone Clem (William Dafoe). Il patto tra i due è ...

