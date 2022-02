La Coppa d’Africa è del Senegal: trionfo contro l’Egitto dopo i calci di rigore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Senegal ha vinto la Coppa d’Africa, è grande festa per Koulibaly e compagni, delusione invece per l’Egitto di Salah che ha accarezzato un risultato veramente storico. La partita può indirizzarsi subito nei primi minuti, ma Mane sbaglia un calcio di rigore. La gara è molto spezzettata e le squadre pensano principalmente a difendersi. Nella ripresa ancora il Senegal ci prova, l’Egitto gioca in contropiede ma il risultato non si sblocca. Si va ai supplementari, tre buone occasioni ma ancora equilibrio. Si va ai rigori, Mendy para due rigori ed è l’eroe del successo. Delusione per l’Egitto e per Salah che non è riuscito nemmeno a calciare il penalty. L'articolo calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilha vinto la, è grande festa per Koulibaly e compagni, delusione invece perdi Salah che ha accarezzato un risultato veramente storico. La partita può indirizzarsi subito nei primi minuti, ma Mane sbaglia uno di. La gara è molto spezzettata e le squadre pensano principalmente a difendersi. Nella ripresa ancora ilci prova,gioca inpiede ma il risultato non si sblocca. Si va ai supplementari, tre buone occasioni ma ancora equilibrio. Si va ai rigori, Mendy para due rigori ed è l’eroe del successo. Delusione pere per Salah che non è riuscito nemmeno aare il penalty. L'articolooWeb.

