La burocrazia frena pillole e monoclonali . "Sprecati i farmaci anti Covid"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : burocrazia frena pillole

Ma cinque giorni per lasanitaria sono stretti, anche in tempo di pandemia. Troppi passaggi, troppe autorizzazioni e chi si è ammalato di Covid e potrebbe guarire in pochi giorni, non ...Ma cinque giorni per lasanitaria sono stretti, anche in tempo di pandemia. Troppi passaggi, troppe autorizzazioni e chi si è ammalato di Covid e potrebbe guarire in pochi giorni, non ...