L’11 Febbraio si celebra San Castrense, 15 stendardi per raccontare la vita del Santo (Di domenica 6 febbraio 2022) MONREALE – In questi giorni lungo via Venero si possono ammirare 15 bandiere raffiguranti la vita di San Castrense. L’11 Febbraio si celebra il Santo. Questi stendardi portano la firma del gruppo giovani della parrocchia San Castrense di Monreale. “Abbiamo pensato di dare un contributo alla parrocchia ma anche all’intera comunità monrealese – raccontano -. Riflettendo sul “cosa” fare, l’idea è venuta come un lampo e quindi volevamo che i monrealesi si potessero ricordare di questa festa che, essendo San Castrense il patrono principale del Paese, dovrebbe essere la festa principale. Così occorreva dare un segno di festa visibile e allo stesso tempo si voleva raccontare la ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 6 febbraio 2022) MONREALE – In questi giorni lungo via Venero si possono ammirare 15 bandiere raffiguranti ladi Sansiil. Questiportano la firma del gruppo giovani della parrocchia Sandi Monreale. “Abbiamo pensato di dare un contributo alla parrocchia ma anche all’intera comunità monrealese – raccontano -. Riflettendo sul “cosa” fare, l’idea è venuta come un lampo e quindi volevamo che i monrealesi si potessero ricordare di questa festa che, essendo Sanil patrono principale del Paese, dovrebbe essere la festa principale. Così occorreva dare un segno di festa visibile e allo stesso tempo si volevala ...

