Ketchup sulla pasta, pizza con l’ananas e non solo: ecco i peggiori crimini contro la cucina italiana (Di domenica 6 febbraio 2022) Quando si tratta della nostra amata cucina, qualunque italiano è pronta a difenderla con le unghie e con i denti, perché ammettiamolo, è il nostro orgoglio più grande. La cucina italiana è l’esempio perfetto di dieta mediterranea, considerato il regime alimentare più vario e sano al mondo, ma non per questo meno buono: talmente buono che il mondo intero ama la nostra cucina e a volte prova ad imitarla in casa… con risultati disastrosi! A confermarlo è un sondaggio fatto da YouGov, un’azienda britannica che si occupa di ricerche di mercato e analisi dei dati. Sono stati raccolti dati da paesi di tutto il mondo su cosa sia considerata ‘cucina italiana’. Il sondaggio è stato pubblicato sul subReddit ‘Europe’ e infatti molti europei hanno espresso la loro opinione nei ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 6 febbraio 2022) Quando si tratta della nostra amata, qualunque italiano è pronta a difenderla con le unghie e con i denti, perché ammettiamolo, è il nostro orgoglio più grande. Laè l’esempio perfetto di dieta mediterranea, considerato il regime alimentare più vario e sano al mondo, ma non per questo meno buono: talmente buono che il mondo intero ama la nostrae a volte prova ad imitarla in casa… con risultati disastrosi! A confermarlo è un sondaggio fatto da YouGov, un’azienda britannica che si occupa di ricerche di mercato e analisi dei dati. Sono stati raccolti dati da paesi di tutto il mondo su cosa sia considerata ‘’. Il sondaggio è stato pubblicato sul subReddit ‘Europe’ e infatti molti europei hanno espresso la loro opinione nei ...

Advertising

P_Orliange : RT @william_tompson: Ananas sulla pizza e creme fraiche alla carbonara sono gli equivalenti culinari dei crimini di guerra. Il ketchup sul… - beckybrambilla : @GiulioCentorame Io mantengo che l'ananas sulla pizza sia il Peccato Capitale più grave, però anche il ketchup......... - eroquaerola : @ScaltritiLab leggere “ketchup sulla pasta” mi ha fatto sanguinare gli occhi - Flovecc : @massimosandal @ScaltritiLab l'ananas sulla pizza è più di ok, il ketchup con la pasta non è male se diluito - biologicam_of : @aoinifh @ArmandDoma Hahaha Basta che non ci sia l'ananas sulla pizza margherita o il ketchup sugli spaghetti ?? ?? I… -