Juventus | Vlahovic | “Buon approccio da subito Vincere dopo la sosta era importante”

Advertising

OptaPaolo : 2 - Grazie a #Vlahovic e #Zakaria, questa è solo la seconda volta che segnano due giocatori all'esordio con la… - forumJuventus : Formazioni #JuveVerona ore 20,45.GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con il tridente d'attacco Dybala, Vlahovic e Morata.… - GiovaAlbanese : C'è da dire che fa un certo effetto leggere il primo della lista degli attaccanti ?? #Vlahovic #Juventus - giorgioghiffo : RT @giampdisan: Vittoria fondamentale. #Vlahovic mette subito le cose in chiaro e #Zakaria spiega a tutti perché è lì: fisicità, gamba e in… - Pall_Gonfiato : #Caressa punge la #Juventus: “#Scudetto? Se le vincono tutte nello spogliatoio...” -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Vlahovic

... attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Hellas Verona Alvaro Morata, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'......L'allenatore del Verona Igor Tudor ha commentato la sconfitta del suo Verona contro la: '...detto a Dazn - Sul primo gol loro credo che Casale abbia sbagliato il rinvio e la qualità di...DV7, che debutto! Dusan Vlahovic ha avuto l'impatto che speravamo e che volevamo. Un gol, quello per sbloccare la gara, ma anche occasioni, sponde, tiri e tanto peso offensivo per portare la Juventus ...Intanto, la competizione storicamente stregata per la Juventus potrebbe assumere contorni nuovi per il popolo bianconero e per la società dopo la rivoluzionaria campagna acquisti di gennaio che ha ...