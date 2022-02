Juventus-Verona | Tameze lancia la sfida ai bianconeri | “Lo faremo questa sera”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 6 febbraio 2022) A pochi minuti dal calcio d’inizio del match tra, valevole per la giornata numero ventiquattro della Serie A, il centrocampista Adrienhato laai padroni di casa. Ai microfoni di Dazn, il numero 61 delha presentato così la gara dello Stadium: “Stasiamo qui per vincere, come facciamo in tutte le partite. Ci siamo preparati bene per la gara, vogliamo portare a casa i tre punti“. “All’andata abbiamo spinto forte – ha aggiunto – e così facendo siamo riusciti a vincere. L’obiettivo di oggi è cercare di fare lo stesso“.