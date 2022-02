Juventus-Verona | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 6 febbraio 2022)in campo questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium, per la 24a giornata del campionato diA 21-22. I bianconeri tornano a giocare in casa alla ricerca della 13a vittoria stagionale, ma dalla parte opposta un ottimo, è pronto a dare filo da torcere alla Vecchia Signora, per consolidarsi ancora di più, nella parte alta della classifica. Ecco come le due squadre potrebbero iniziare la sfida. Statistiche e curiosità diLaarriva alla gara di questa sera con 42 punti dopo 23 giornate (12 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte), ma soprattutto con una striscia di 9 risultati utili consecutivi (7 vittorie, 3 pareggi). Nell’ultima uscita di campionato, gli uomini di Allegri hanno chiuso con un pareggio a reti inviolate la ...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live: - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVerona di Mister Allegri. A breve report su - forumJuventus : Formazioni #JuveVerona ore 20,45.GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con il tridente d'attacco Dybala, Vlahovic e Morata.… - SportsbookBTC : Liveblog: Serie A inc Atalanta-Cagliari, Venezia-Napoli, Juventus-Verona - FutbolDaltonico : RT @facciacalcio: Hans-Peter Briegel e Michel Platini durante la sfida tra Verona e Juventus della stagione 1985/1986 -

Una statistica , quest'ultima, in cui emerge l'eccellenza (se vogliamo adoperare questo termine) del calcio italiano, visto che ben sei squadre di Serie A - Torino,, Genoa, Roma e ...Alle 18 tocca a Udinese - Torino, si chiude alle 20.45 con( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Le formazioni ufficiali di Atalanta - Cagliari (alle 12.30) leggi anche Serie A, Roma - ...L’Hellas non ha mai vinto in campionato in casa della Vecchia Signora, tuttavia il croato ha spesso fatto male ai bianconeri Ancora qualche ora e poi sarà Juventus–Verona: alle 20.45 infatti i ...Formazione pronta per la Juventus che oggi sfida il Verona. Secondo Sky Sport, non ci sono più dubbi: Alvaro Morata è confermato insieme a Paulo Dybala e Dusan Vlahovic, il tridente c’è e conferma il ...