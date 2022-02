Juventus-Verona | Allegri sostituisce Dybala | l’argentino non prende bene il cambio FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Non ha gradito la sostituzione Paulo, richiamato in panchina da Massimilianoal minuto 75 del match, protagonista dell’assist per Vlahovic in occasione dell’1-0, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a 15? dalla fine per lasciare spazio a Cuadrado. Come si evince dalle immagini, la Joya non è apparsa particolarmente contenta, anzi la sua faccia è un programma. Di seguito ladella reazione di. Mio povero… che combinano! #pic.twitter.com/H5Uf5Sb2et — è arrivato dusan (@kylajjj) February 6, 2022 SportFace.