Juventus-Verona 2-0 | Morata | “Ultimo mese senza sapere cosa sarebbe successo | ma sento fiducia”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Alvaroha parlato ai microfoni di Dazn dopo2-0, match che ha visto lo spagnolo in campo a fianco del nuovo arrivato Dusan Vlahovic per poi servire l’assist del raddoppio ad un altro acquisto del mercato invernale come Zakaria. “Sono contento perché abbiamo ritrovato un po’ quel che ci mancava, essere alla, certe sensazioni, positività, carica – ha affermato– Ho passato l’, finché il mister e il club mi hanno detto che avevano tantain me”. SportFace.

Le pagelle di2 - 0 SZCZESNY 6 - aggiormente impegnato con i piedi che con le mani. Qualche rinvio è un po' sbilenco. DANILO 7 - Grande personalità. Sa sempre dove mettersi. Un paio di recuperi di ...'Alla Juve si punta sempre agli obiettivi più alti' Dopo la vittoria contro l'Hellasdi questa domenica, c'è chi pensa che per lasia iniziato un nuovo campionato. Per la corsa per ...L’allenatore dell’Hellas Verona, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: “Abbiamo fatto una buona gara, ma non è bastato: per fare punti devi farne una grande ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro l’Hellas Verona. Le sue parole a Dazn: ARIA NUOVA – «C’era entusiasmo per l’arrivo dei nuovi. La società han ...