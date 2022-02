Juventus: l'arrivo di Zaniolo dipende da Dybala (Di domenica 6 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport riporta che la Juventus punterà tutto su Nicolò Zaniolo, 22enne trequartista della Roma, solamente se... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport riporta che lapunterà tutto su Nicolò, 22enne trequartista della Roma, solamente se...

Advertising

juventusfc : Quanti post pubblichiamo per l'arrivo di Dušan? Admin: Sì #DV7 ?? - GiovaAlbanese : ?? #Tottenham adesso in vantaggio sull'#AstonVilla per #Bentancur. Anche lui, come #Kulusevski, ha un filo diretto… - GiovaAlbanese : #Ihattaren all'#Ajax è ufficiale, #Dragusin in arrivo alla #Salernitana: entrambi in prestito dalla #Juventus ? #calciomercato - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: L’arrivo del pullman della #Juventus in attesa del match contro il #Verona all Allianz Stadium ?? - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: L’arrivo del pullman del #Verona in attesa del match contro la #Juventus all’ Allianz Stadium ?? -