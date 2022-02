Juventus, infortunio per Zakaria: il centrocampista lascia il campo (Di domenica 6 febbraio 2022) La Juventus ha vinto contro il Verona nella partita della 24esima giornata del campionato di Serie A: esordio da sogno per gli ultimi arrivati Vlahovic e Zakaria. La Juventus entra in campo con la giusta cattiveria e passa in vantaggio con un gol di… Vlahovic. I bianconeri controlla e trova il gol del raddoppio nel secondo tempo con Zakaria: inserimento perfetto del nuovo centrocampista e tiro preciso. All’81’ problemi per Zakaria, il centrocampista costretto a lasciare il campo, al suo posto entro McKennie. Le condizioni dello svizzero verranno valutate nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 6 febbraio 2022) Laha vinto contro il Verona nella partita della 24esima giornata del campionato di Serie A: esordio da sogno per gli ultimi arrivati Vlahovic e. Laentra incon la giusta cattiveria e passa in vantaggio con un gol di… Vlahovic. I bianconeri controlla e trova il gol del raddoppio nel secondo tempo con: inserimento perfetto del nuovoe tiro preciso. All’81’ problemi per, ilcostretto are il, al suo posto entro McKennie. Le condizioni dello svizzero verranno valutate nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb.

