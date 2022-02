Juventus, i tifosi hanno una richiesta per Dybala: la notizia (Di domenica 6 febbraio 2022) L’arrivo di Vlahovic si può dire abbia dato un qualcosa in più. Per quanto riguarda le gerarchie interne e l’apporto tecniche bisognerà aspettare questa sera, quando i bianconeri affronteranno il Verona. Paulo Dybala Juventus La Gazzetta di oggi racconta una curiosità: davanti al J Hotel, che oltre a essere il quartier generale della Juventus è diventata la prima casa di Dusan Vlahovic, ancora alla ricerca di una sistemazione fissa a Torino, staziona da giorni una piccola folla. Famiglie con bambini, ragazzi in cerca di autografi. Aspetti DV7 e invece spunta Paulo Dybala, «Non ci lasciare», lo implorano i tifosi, e lui ha un sorriso e una posa per tutti VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) L’arrivo di Vlahovic si può dire abbia dato un qualcosa in più. Per quanto riguarda le gerarchie interne e l’apporto tecniche bisognerà aspettare questa sera, quando i bianconeri affronteranno il Verona. PauloLa Gazzetta di oggi racconta una curiosità: davanti al J Hotel, che oltre a essere il quartier generale dellaè diventata la prima casa di Dusan Vlahovic, ancora alla ricerca di una sistemazione fissa a Torino, staziona da giorni una piccola folla. Famiglie con bambini, ragazzi in cerca di autografi. Aspetti DV7 e invece spunta Paulo, «Non ci lasciare», lo implorano i, e lui ha un sorriso e una posa per tutti VINCENZO BONIELLO

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala di passaggio al J Hotel: e i tifosi tutti pazzi per lui ?? #Juventus - GiovaAlbanese : #Kulusevski in partenza da Torino: 'Un saluto ai tifosi. Sono stato bene, spero un giorno di tornare' #Juventus… - MarcelloChirico : #Paratici criticato dai tifosi del #Tottenham ma sta soltanto riprendendosi giocatori GIOVANI che lui aveva preso p… - AN_Juventino : RT @caterinapullia: Del Piero vuole palesemente tornare alla Juventus. La verità è che, per noi tifosi, non è mai andato via. Come lui, nes… - D_bianconero : RT @caterinapullia: Del Piero vuole palesemente tornare alla Juventus. La verità è che, per noi tifosi, non è mai andato via. Come lui, nes… -