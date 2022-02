Judo | settimo posto amaro per Parlati | al Grand Slam di Parigi

(Di domenica 6 febbraio 2022)– Christiansi è piazzato alnella classifica dei 90 kg nel. Per il ventiquattrenne napoletano che la scorsa settimana ha messo al collo la medaglia d’argento nelPrix ad Almada si tratta indubbiamente di un bocconeda mandar giù. L’amarezza, infatti, potrebbe essere determinata più dall’o uchi gari messo a segno sul francese Alexis Mathieu e che ha regalato l’impressione nitida di valere abbastanza per mettere fine all’incontro, ma che è stato premiato soltanto con wazari e ha concesso così un’altra opportunità al beniamino del Bercy, che indubbiamente è stato bravo a non sprecarla. Il disappunto ci sta, perché Christianè arrivato al quarto di ...

La seconda e ultima giornata di gara del Grand Slam di Parigi 2022 è andata ufficialmente in archivio a Bercy senza grandi acuti per la Nazionale Italiana di judo, che può comunque ... in 1'44"), ...Ottima prova dell'atleta gialloverde Alice Bellandi che al Grand Prix di Ovidelas (POR) si è imposta nella nuova categoria dei -78kg (alle Olimpiadi di Tokyo 2021 si è piazzata al settimo posto nella ...