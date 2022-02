Judo | Grand Slam Parigi 2022 | Christian Parlati è settimo con rimpianti nei 90 kg | out al primo turno Mungai

(Di domenica 6 febbraio 2022) La seconda e ultima giornata di gara deldiè andata ufficialmente in archivio a Bercy senzai acuti per la Nazionale Italiana di, che può comunque sorridere almeno parzialmente per la buona prestazione dinella sua nuova categoria fino a 90 kg. Dopo l’ottimo secondo posto di una settimana fa in Portogallo, arrivano dunque conferme incoraggianti per il 24enne napoletano in questo nuovo percorso verso i Giochi Olimpici di2024. Il cammino odierno diè cominciato con un bel successo per ippon in 2’30” su un avversario di buon livello come il ceco David Klammert, mentre agli ottavi ha avuto nuovamente la meglio (per il secondo torneo di seguito) sul forte ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Doppio podio #ItaliaTeam nel Grand Prix di Almada! ?? Alice Bellandi nei 78 kg e Christian Parlati nei 90 kg sono e… - JudoTalk : RT @FijlkamOfficial: Christian Parlati settimo nel Grand Slam a Parigi - FijlkamOfficial : Christian Parlati settimo nel Grand Slam a Parigi - JudoTalk : RT @FijlkamOfficial: Gran quinto posto di Fabio Basile nel Grand Slam a Parigi - FijlkamOfficial : Gran quinto posto di Fabio Basile nel Grand Slam a Parigi -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Grand

Slam dia Parigi, prima giornata in terra transalpina nel segno del Giappone , che al solito fa la voce grossa raggranellando ben 4 dei 7 ori di giornata. Tra gli uomini - 60 kg, su tutti ...Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata delSlam Parigi 2022 di: - 48 kg F 1 Tsunoda (Jpn) 2 Bavuudorj (Mgl) 3 Koga (Jpn) e Pont (Fra) - 52 kg F 1 Buchard (Fra) 2 Krasniqi (...La seconda e ultima giornata di gara del Grand Slam di Parigi 2022 è andata ufficialmente in archivio a Bercy senza grandi acuti per la Nazionale Italiana di judo, che può comunque sorridere almeno ...They might want to double check where their phone is after the unusual event that stole the media attention on the first day of the Grand Slam of Judo in Paris. The protagonist: Frenchwoman Priscilla ...