Je vais vous parler de moi” | quand Marine Le Pen prend de court tous les journalistes en plein meeting

Advertising

aka_gunther : RT @PrettyBadComix: J'vais vous écraser si fort ça va être marrantHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAH… - ktnaimelesgens : RT @PrettyBadComix: J'vais vous écraser si fort ça va être marrantHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAH… - JenkinsTanneur : RT @in_lacrimae: ???? Pour la Saint Valentin je vais vous proposer un stream de qualité ?? Abat le romantisme, il va y avoir du cul ?? ???? Per S… - vtubersdaily : RT @in_lacrimae: ???? Pour la Saint Valentin je vais vous proposer un stream de qualité ?? Abat le romantisme, il va y avoir du cul ?? ???? Per S… - in_lacrimae : ???? Pour la Saint Valentin je vais vous proposer un stream de qualité ?? Abat le romantisme, il va y avoir du cul ??… -

Ultime Notizie dalla rete : vais vous

Pour rappel, Slimane a annoncé la naissance de son enfant dans une longue vidéo publiée le 27 janvier dernier : 'Je suis à la fois très heureux deannoncer ce que jeannoncer, parce ...Je nepas tomber dans les choses bateaux, mais il est d'une intelligence supérieure et d'une culture générale hallucinatoire. Un fou d'histoire, même s'il est un peu monomaniaque. Sivoulez ..."Là, je viens de voir un truc qui ne me fait pas rigoler du tout ! Je vais m’exprimer une seule fois sur le sujet : bande de gros cassos de m**de que vous êtes ! Je vais vous expliquer une chose très ...C’est difficile à croire que je suis sur le point de réaliser ce rêve. Je suis très heureux, mais je vais vous dire quelque chose : je veux être encore plus heureux. Et pour ça, il y a un beau trophée ...