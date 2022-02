Italia in lutto, “Addio Pippo”: hai segnato la storia del nostro Paese (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Esce di scena una delle grandi firme del teatro Italiano che ha fatto il giro di tutto il mondo. Si è spento nella notte a Milano Filippo Crivelli, a marzo avrebbe compiuto 93 anni e a luglio, a Napoli, avrebbe dovuto curare la regia del Barbiere di Siviglia, riproponendolo nella versione da lui diretta anni fa, sempre al San Carlo. Nella sua lunga ed eclettica carriera ha diretto opere di prosa, liriche, musical e operette. Tra i numerosi riconoscimenti, l'Ambrogino d'oro. Il suo congedo, con i ringraziamenti a chi si è preso cura di lui, è apparso stamane sul suo profilo Facebook. "(Buon)giorno a tutti. Questo è il mio ultimo saluto -seppur per interposta nipote Giulia (considerate lei responsabile della scelta delle parole!) non sono più con voi su questa terra, l'ho lasciata in silenzio e serenità, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Esce di scena una delle grandi firme del teatrono che ha fatto il giro di tutto il mondo. Si è spento nella notte a Milano Filippo Crivelli, a marzo avrebbe compiuto 93 anni e a luglio, a Napoli, avrebbe dovuto curare la regia del Barbiere di Siviglia, riproponendolo nella versione da lui diretta anni fa, sempre al San Carlo. Nella sua lunga ed eclettica carriera ha diretto opere di prosa, liriche, musical e operette. Tra i numerosi riconoscimenti, l'Ambrogino d'oro. Il suo congedo, con i ringraziamenti a chi si è preso cura di lui, è apparso stamane sul suo profilo Facebook. "(Buon)giorno a tutti. Questo è il mio ultimo saluto -seppur per interposta nipote Giulia (considerate lei responsabile della scelta delle parole!) non sono più con voi su questa terra, l'ho lasciata in silenzio e serenità, ...

