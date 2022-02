Italia, Domenico Vacca: lo stilista dei divi di Hollywood apre il suo primo store a Roma (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo anni di attività negli States, Domenico Vacca, lo stilista amato dai divi di Hollywood, torna in Italia e apre il suo primo store nel cuore di Roma e precisamente a Piazza di Spagna. Nel 2002 il lancio del suo brand con l’apertura del flagship store sulla Fifth Avenue a New York. Qui ha sede il palazzo The Domenico Vacca, disegnato e arredato dallo stesso stilista, oggi sede della nuova boutique uomo e donna di 1.600 metri quadrati che include una galleria d’arte, un club privato, un bar, un barbiere, un parrucchiere e trenta appartamenti arredati. I costumisti del cinema americano lo nota ben presto e cominciano a richiedere le sue creazioni per ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo anni di attività negli States,, loamato daidi, torna inil suonel cuore die precisamente a Piazza di Spagna. Nel 2002 il lancio del suo brand con l’apertura del flagshipsulla Fifth Avenue a New York. Qui ha sede il palazzo The, disegnato e arredato dallo stesso, oggi sede della nuova boutique uomo e donna di 1.600 metri quadrati che include una galleria d’arte, un club privato, un bar, un barbiere, un parrucchiere e trenta appartamenti arredati. I costumisti del cinema americano lo nota ben presto e cominciano a richiedere le sue creazioni per ...

