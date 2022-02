Italia-Cina curling oggi, Pechino 2022: programma 6 febbraio, orario, canale tv, streaming (Di domenica 6 febbraio 2022) oggi domenica 6 febbraio (ore 07.05) si gioca Italia-Cina, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono già qualificati per le semifinali e si trovano in testa alla classifica generale, dopo aver vinto le prime sei partite disputate sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese. Gli azzurri vanno a caccia del settimo successo, per confermarsi al comando della graduatoria e scaldarsi in vista della semifinale di domani, dove si giocheranno una medaglia a cinque cerchi. La coppia tricolore se la dovrà vedere con i padroni di casa, che sono obbligati a vincere per continuare a sperare in un comunque complicato passaggio del turno. L’Italia parte ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)domenica 6(ore 07.05) si gioca, match valido per il torneo didoppio misto alle Olimpiadi Invernali di. Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono già qualificati per le semifinali e si trovano in testa alla classifica generale, dopo aver vinto le prime sei partite disputate sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese. Gli azzurri vanno a caccia del settimo successo, per confermarsi al comando della graduatoria e scaldarsi in vista della semifinale di domani, dove si giocheranno una medaglia a cinque cerchi. La coppia tricolore se la dovrà vedere con i padroni di casa, che sono obbligati a vincere per continuare a sperare in un comunque complicato passaggio del turno. L’parte ...

