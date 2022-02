(Di domenica 6 febbraio 2022) Nota ministeriale numero 398 del 4 febbraiorelativa aglidelleal termine delleon line per l'anno scolastico/23. Il termine ultimo per presentare domanda era il 4 febbraio. A partire dal 5 febbraio, a conclusione delleon line, lee i centri di formazione professionale (CFP) possono procedere sul SIDI alla gestione dellericevute. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Iscrizioni scuola 2022/23, chiuse le domande. Calendario adempimenti scuole - EnricaIsabettin : 6/ - infoitinterno : Scuola, nell'Isola boom iscrizioni al liceo scientifico | Il classico è al terzo posto | Prima pagina, Regione - TGEUR24 : #Scuola diminuiscono le iscrizioni ai licei...come mai secondo voi? ?? - nuova_venezia : Complice ancora la pandemia, calano le iscrizioni ai licei linguistici (6.3%). E prosegue la sua crisi il liceo cla… -

Ultime Notizie dalla rete : Iscrizioni scuola

E da lunedì 7 si aprono leper il corso di Acquafitness. Inoltre la piscina cittadina è servita anche agli ufficiali del Comando della Formazione edi applicazione dell'esercito, ...Attività extracurriculari limitate o assenti Trasporto inaccessibile per visitare laIn calo ledi nuovi studenti Un tasso di ritenzione inferiore degli studenti. La dirigenza ...Al termine delle iscrizioni per le scuole superiori, si conferma il trend degli ultimi anni: i licei continuano a essere la scelta preferita dalle famiglie lariane. Ancora una volta è il Giovio a ...PERUGIA Dopo aver mangiato la polvere per alcuni anni, il liceo scientifico Galeazzo Alessi è tornato a primeggiare nelle iscrizioni al primo anno di corso delle scuole perugine. Con 366 ...