Inter Milan | nerazzurri superbi | rossoneri gasati da Giroud e senza Ibra

(Di domenica 6 febbraio 2022)ha completamente riaperto la corsa Scudetto, complice il clamoroso ribaltone firmato OlivierQuella Serie A che ci aveva salutati con uno sconcertante-Juve si riscatta a pieno con un emozionante e sorprendente. Per oltre un’ora è stata la partita-Scudetto, ovvero quella che poteva forse chiudere definitivamente i giochi. Poi, però, l’imprevedibilità del calcio ha riscritto per l’ennesima volta il copione. Un pericoloso peccato dia quello commesso dai ragazzi di Simone Inzaghi, non la prima volta in questo campionato a dir la verità. Scintillanti, impressionanti e dominati per tutta la prima frazione, nella quale il divario avrebbe potuto essere ben più ampio della rete al volo di Perisic. Poi, però, la voglia di ...

L'domina per tutto il primo tempo che si conclude con il vantaggio siglato dal croato. Nella ripresa, ilcomincia a macinare chilometri e, in appena tre minuti, segna il sorpasso col ...... Simone Inzaghi - Luciano Spalletti Lo scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, a proposito di1 - 2 di ieri sera. L'errore di Pioli è stato puntare su Kessie, rivelatosi un ...E' delirio rossonero, il Milan batte l'Inter in rimonta, ribaltandola in tre minuti, e vola a -1 in classifica. Tutto merito di Olivier Giroud, autore della doppietta decisiva, che giustamente ruba la ...Dopo la Juve aveva detto che in caso di vittoria contro l'Inter... - "Sono i due risultati in cui speravamo ... quindi qualche difficoltà ce l'abbiamo anche noi...". L'obiettivo del Milan qual è? - ...