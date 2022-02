Inter-Milan, invasione di campo durante il match: tifoso fermato dagli steward con pugni [VIDEO] (Di domenica 6 febbraio 2022) Il derby di Milano valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A si è concluso con il successo del Milan contro l’Inter, la corsa scudetto è sempre più avvincente. durante il match non sono mancati i momenti di tensione, nel corso del match si sono verificate invasioni da parte dei tifosi: due supporter sono riusciti ad eludere i controlli della sorveglianza e sono entrati in campo. Il primo in occasione della rete del pareggio del Milan e ha suscitato clamore: il tifoso è sfuggito agli steward ed è stato placcato dagli addetti alla sicurezza. La situazione è sfuggita di mano quando la reazione degli agenti è stata aggressiva, è stato necessario l’Intervento dei calciatori ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 6 febbraio 2022) Il derby dio valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A si è concluso con il successo delcontro l’, la corsa scudetto è sempre più avvincente.ilnon sono mancati i momenti di tensione, nel corso delsi sono verificate invasioni da parte dei tifosi: due supporter sono riusciti ad eludere i controlli della sorveglianza e sono entrati in. Il primo in occasione della rete del pareggio dele ha suscitato clamore: ilè sfuggito aglied è stato placcatoaddetti alla sicurezza. La situazione è sfuggita di mano quando la reazione degli agenti è stata aggressiva, è stato necessario l’vento dei calciatori ...

