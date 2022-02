Inter, allarme in porta: Handanovic sbaglia, anche Onana combina disastri in Coppa d’Africa [VIDEO] (Di domenica 6 febbraio 2022) Il derby di Milano ha fatto emergere qualche limite dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi continua a guidare la classifica del campionato di Serie A, ma la corsa scudetto si è completamente riaperta. La gara contro il Milan si è conclusa sul risultato di 1-2, vantaggio siglato da Perisic, poi la doppietta di Giroud. L’Inter deve fare i conti con il caso portiere. La stagione di Handanovic è stata troppo altalenante e anche contro il Milan è stato responsabile sul gol di Giroud. Lo sloveno non è più reattivo come una volta e i nerazzurri rischiano di perdere altri punti. Non va meglio con Onana, futuro portiere dell’Inter. L’estremo difensore è stato autore di una papera in occasione della gara per il terzo/quarto posto della Coppa d’Africa tra ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 6 febbraio 2022) Il derby di Milano ha fatto emergere qualche limite dell’. La squadra di Simone Inzaghi continua a guidare la classifica del campionato di Serie A, ma la corsa scudetto si è completamente riaperta. La gara contro il Milan si è conclusa sul risultato di 1-2, vantaggio siglato da Perisic, poi la doppietta di Giroud. L’deve fare i conti con il caso portiere. La stagione diè stata troppo altalenante econtro il Milan è stato responsabile sul gol di Giroud. Lo sloveno non è più reattivo come una volta e i nerazzurri rischiano di perdere altri punti. Non va meglio con, futuro portiere dell’. L’estremo difensore è stato autore di una papera in occasione della gara per il terzo/quarto posto dellatra ...

