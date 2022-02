Innovazione e aerospazio, le eccellenze campane in vetrina a Expo Dubai (Di domenica 6 febbraio 2022) “Il messaggio che vogliamo dare è che siamo un ecosistema aperto e dinamico, siamo curiosi di collaborare e speriamo che in questi giorni” negli Emirati “possiamo avere maggiori contatti” per collaborazioni future. Lo ha detto Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, aprendo il forum “L’Ecosistema dell’Innovazione e della Ricerca della Campania” organizzato nell’ambito del Regional Day campano al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. “La nostra sfida è di rendere la Campania una piattaforma aperta di Innovazione di livello mondiale, stimolando la competitività della regione e che sia utile ad attrarre investimenti”, ha sottolineato. Il forum è stato realizzato con l’obiettivo di promuovere la Campania come ecosistema votato all’Innovazione. Un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 febbraio 2022) “Il messaggio che vogliamo dare è che siamo un ecosistema aperto e dinamico, siamo curiosi di collaborare e speriamo che in questi giorni” negli Emirati “possiamo avere maggiori contatti” per collaborazioni future. Lo ha detto Valeria Fascione, assessore Ricerca,e Startup della Regione Campania, aprendo il forum “L’Ecosistema dell’e della Ricerca della Campania” organizzato nell’ambito del Regional Day campano al Padiglione Italia di2020. “La nostra sfida è di rendere la Campania una piattaforma aperta didi livello mondiale, stimolando la competitività della regione e che sia utile ad attrarre investimenti”, ha sottolineato. Il forum è stato realizzato con l’obiettivo di promuovere la Campania come ecosistema votato all’. Un ...

