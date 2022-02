Infortunio Perisic, da valutare le condizioni per la Coppa Italia (Di domenica 6 febbraio 2022) Inter, il mister Simone Inzaghi risparmia Ivan Perisic contro la Roma in Coppa Italia? Le condizioni del croato Ivan Perisic, oggi andranno valutate le sue condizioni dopo la sostituzione in Inter-Milan a causa di un fastidio al polpaccio destro. È da escludere, anche in vita della gara in programma sabato contro il Napoli (e subito dopo la sfida di Champions League contro il Liverpool), che Inzaghi possa rischiarlo in Coppa Italia con la Roma anche se, come sottolineato anche da Simone Inzaghi nel post-partita, dovrebbe trattarsi solo di un “forte crampo”. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Inter, il mister Simone Inzaghi risparmia Ivancontro la Roma in? Ledel croato Ivan, oggi andranno valutate le suedopo la sostituzione in Inter-Milan a causa di un fastidio al polpaccio destro. È da escludere, anche in vita della gara in programma sabato contro il Napoli (e subito dopo la sfida di Champions League contro il Liverpool), che Inzaghi possa rischiarlo incon la Roma anche se, come sottolineato anche da Simone Inzaghi nel post-partita, dovrebbe trattarsi solo di un “forte crampo”. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

