Infortunio Caprari | l’attaccante del Verona salta la Juve

(Di domenica 6 febbraio 2022) Brutte notizie in casa Hellas: nell’elenco dei convocati per la sfida contro lanon c’è, vittima di unNon ci sarà Gianlucapernel match che vedrà impegnato ilcontro lantus.scaligero è stato vittima di una distorsione alla caviglia sinistra e resterà ai box in compagnia di Faraoni, bloccato invece da un trauma distrattivo alla coscia destra. Due pessime notizie per Igor Tudor. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In mediana favorito Lobotka mentre in attacco è oramai notizia nota quella relativa all'... Vista così pare quindi certa la presenza di Barak esulla trequarti. Difficile che Depaoli ...In difesa non ci saranno Leonardo Bonucci , che sta recuperando da un, oltre ad Alex ... Centrocampo a quattro Faraoni, Tameze, Veloso e Lazovic, Barak a supporto delle due puntee ...L’allenatore croato, infatti, dovrà fare a meno di Caprari e Faraoni. I due giocatori sono stati esclusi dalla lista dei convocati per due infortuni dell’ultima ora. L’attaccante ha subito una ...In panchina Kean e Kaio Jorge sono pronti a subentrare a partita in corso, infortunato Bernardeschi ... Sulla trequarti agiranno Barak e Caprari, a supporto di Kalinic unica punta. Squalificato ...