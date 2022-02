Inferno tra Italia e Francia | dove i migranti vengono respinti e muoiono per il freddo

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 6 febbraio 2022) Altri duemorti negli ultimi giorni al confine tra. I nomi delle due vittime sono quelli di Fathallah Balafhail, 31 anni originario del Marocco, e Ullah Rezwan Sheyzad, ragazzo afghano di soli 15 anni. Il corpo di Balafhail è stato ritrovato il 2 febbraio al Barrage del Freney, nei pressi di Modane in. Aveva cercato di valicare le Alpi a piedi, contando solo sulle sue forze. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era partito dal suo Paese alla volta della Turchia, svolgendo il percorso lungo via terra che gli avrebbe consentito però di giungere in Europa: la rotta balcanica. L’uomo aveva vissuto per un breve periodo a Crescentino, in provincia di Vercelli, per poi ripartire verso nord. Già due tentativi falliti di attraversare il confine a Ventimiglia prima di quello che gli è costato la ...