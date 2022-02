In mostra al Museo Archeologico Virtuale, scatti dalla metà dell'800 al 1944, anno dell'ultima eruzione del Vesuvio (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Vesuvio nelle fotografie dell'Archivio Alinari guarda le foto Il formidabil monte. Il Vesuvio nelle fotografie dell’Archivio Alinari espone scatti da metà ‘800 al 1944, anno dell’ultima eruzione. Autore non identificato, “Gruppo con bambini che fugge in campagna dopo l’eruzione del Vesuvio del 1944” (Archivi Alinari, Firenze). Un ... Leggi su iodonna (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilnelle fotografie'Archivio Alinari guarda le foto Il formidabil monte. Ilnelle fotografie’Archivio Alinari esponeda‘800 al. Autore non identificato, “Gruppo con bambini che fugge in campagna dopo l’deldel” (Archivi Alinari, Firenze). Un ...

Ultime Notizie dalla rete : mostra Museo Milano per un mese diventa la CAPITALE dei GATTI - Milano Post Per l'occasione, è allestita a Wow Spazio Fumetto una mostra con 12 tavole originali di autori come Guido Crepax, Dino Battaglia e lo stesso Salvagno . Al Museo del Fumetto di Viale Campania sono ...

Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 6 febbraio Ultima occasione, questa domenica 30 gennaio, per ammirare i presepi artistici in ceramica realizzati dall'artista Sergio Arditi, in mostra al Museo Archeologico di Acqui Terme, in via Morelli 2. ...

Il Museo diocesano riapre con la mostra omaggio a Romano Pelloni ModenaToday Quelle "stele" moderne e classicissime di Quirino Ruggeri Le sue tele mostrano una ascendenza costruttivista ... Edgardo Mannucci, con cui oggi divide il museo della Zona Conce. Una ragione in più per tornare a Fabriano.

Il "Trionfo" è tornato al Bandini E’ rientrato al Museo Bandini di Fiesole "Il trionfo d’amore" andato in prestito a Parigi per la mostra "Botticelli. Artiste et designer", organizzata al museo Jacquemart-André. La mostra ha celebrato ...

