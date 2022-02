Il Sanremo senza distanze di Amadeus nell’epoca del distanziamento forzato (Di domenica 6 febbraio 2022) Amadeus ha fatto centro. Quest’anno ha sbancato non solo gli ascolti, ma anche il consenso popolare. E probabilmente ha ragione Sabrina Ferilli: finirà come Mattarella, rinnovato finché si può. Il Festival di Sanremo quest’anno è stato unico, come da tanti anni non se ne vedeva. Complice forse anche la pandemia, il rinnovato bisogno degli italiani di vedere gli artisti esibirsi su un palcoscenico, è riuscito a creare una grande festa popolare, ricca di tanti ingredienti necessari in questi tempi complicati. Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo 2022 Il Festival di Amadeus Quest’anno forse il fatto che il presentatore non sia stato accompagnato per tutto il tempo da Fiorello, ma la sua presenza sia stata arginata solo alla prima serata, è riuscita a fare la differenza. Infatti, a ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 6 febbraio 2022)ha fatto centro. Quest’anno ha sbancato non solo gli ascolti, ma anche il consenso popolare. E probabilmente ha ragione Sabrina Ferilli: finirà come Mattarella, rinnovato finché si può. Il Festival diquest’anno è stato unico, come da tanti anni non se ne vedeva. Complice forse anche la pandemia, il rinnovato bisogno degli italiani di vedere gli artisti esibirsi su un palcoscenico, è riuscito a creare una grande festa popolare, ricca di tanti ingredienti necessari in questi tempi complicati. Leggi anche: Come vedere la replica di2022 Il Festival diQuest’anno forse il fatto che il presentatore non sia stato accompagnato per tutto il tempo da Fiorello, ma la sua presia stata arginata solo alla prima serata, è riuscita a fare la differenza. Infatti, a ...

