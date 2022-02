Il ritorno del pesce tequila: era estinto da vent’anni (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 29 dicembre 2021 sarà ricordato come una data speciale per gli amanti degli animali. In questo giorno è avvenuta la “resurrezione” (in natura) del pesce tequila. Si tratta di uno dei pochissimi animali che è riuscito a fare questo salto: dall’estinzione al ritorno in natura. Il miracolo, se così possiamo chiamarlo, è avvenuto in Messico. E ora, sempre nel Paese centroamericano, si spera che altre specie estinte, come lo Skiffia francesae, possano tornare in natura. Ma come è possibile? Salvato il pesce tequila: non è più una specie estinta (Getty) – curiosauro.itIl pesce tequila non è più estinto Lo Zoogoneticus tequila, detto anche tequila splitfin o pesce tequila, è una specie ... Leggi su curiosauro (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 29 dicembre 2021 sarà ricordato come una data speciale per gli amanti degli animali. In questo giorno è avvenuta la “resurrezione” (in natura) del. Si tratta di uno dei pochissimi animali che è riuscito a fare questo salto: dall’estinzione alin natura. Il miracolo, se così possiamo chiamarlo, è avvenuto in Messico. E ora, sempre nel Paese centroamericano, si spera che altre specie estinte, come lo Skiffia francesae, possano tornare in natura. Ma come è possibile? Salvato il: non è più una specie estinta (Getty) – curiosauro.itIlnon è piùLo Zoogoneticus, detto anchesplitfin o, è una specie ...

