Il piccolo Ryan come Alfredino, il bambino è morto (Di domenica 6 febbraio 2022) Rayan, il bimbo estratto dopo 100 ore al pozzo in cui era precipitato in Marocco, è morto. Lo annuncia in un comunicato il gabinetto della Casa Reale del Marocco: «Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta», si legge nel comunicato citato dai media arabi. I soccorritori erano riusciti a portare il piccolo Rayan fuori dal pozzo, dove era caduto martedì scorso. Ma poco dopo quello che sembrava un salvataggio miracoloso, è arrivata la triste notizia. Ryan non ce l'ha fatta a sopravvivere alla caduta. I soccorritori erano entrati nel tunnel scavato per estrarre il piccolo Ryan dal pozzo in cui è caduto. Poi è entrata anche una squadra di medici, pronti a prestare il primo soccorso al bimbo di 5 anni, di cui si ignorano al momento le condizioni di ...

