Il Papa ricorda il bambino marocchino ed elogia il suo popolo

Ultime Notizie dalla rete : Papa ricorda

Il Faro online

Il pensiero al piccolo Ryan è arrivato questa mattina nel corso dell'Angelus a piazza San Pietro. Una testimonianza quella del popolo del Marocco che ci fa bene - ha detto il pontefice - cosi come ...Bergoglioche "Dio non vuole una nave da crociera, gli basta una povera barca "sgangherata". "Oggi si ... È l'appello rivolto daFrancesco al termine della recita dell'Angelus....Al termine dell’Angelus nell’odierna Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili il Papa ha condannato questa “pratica che umilia la dignità della donna”. Francesco ha anche ...“Come papa Francesco ci ricorda con insistenza – scrive in una nota stampa don Antonio Salimbeni, insieme ai suoi due collaboratori parrocchiali – l’accoglienza è insita nel nostro essere cristiani, ...