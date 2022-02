Il Papa: “Dio non vuole navi da crociera, gli basta una barca sgangherata purché lo accogliamo” (Di domenica 6 febbraio 2022) Città del Vaticano – “Dio non vuole una nave da crociera, gli basta una povera barca ‘sgangherata’, purché lo accogliamo”. Il monito arriva da Papa Francesco, affacciato su una piazza San Pietro, gremita di fedeli e baciata dal sole, per il tradizionale Angelus domenicale. “Ma noi lo facciamo salire sulla barca della nostra vita? Gli mettiamo a disposizione il poco che abbiamo?”, la domanda del Pontefice, che aggiunge: “A volte ci sentiamo indegni di Lui perché siamo peccatori. Ma questa è una scusa che al Signore non piace, perché lo allontana da noi! È il Dio della vicinanza: non cerca perfezionismo, ma accoglienza”. La riflessione parte dal brano del Vangelo che racconta la delusione dei pescatori sul lago di Galilea dopo una notte ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 6 febbraio 2022) Città del Vaticano – “Dio nonuna nave da, gliuna povera’,lo”. Il monito arriva daFrancesco, affacciato su una piazza San Pietro, gremita di fedeli e baciata dal sole, per il tradizionale Angelus domenicale. “Ma noi lo facciamo salire sulladella nostra vita? Gli mettiamo a disposizione il poco che abbiamo?”, la domanda del Pontefice, che aggiunge: “A volte ci sentiamo indegni di Lui perché siamo peccatori. Ma questa è una scusa che al Signore non piace, perché lo allontana da noi! È il Dio della vicinanza: non cerca perfezionismo, ma accoglienza”. La riflessione parte dal brano del Vangelo che racconta la delusione dei pescatori sul lago di Galilea dopo una notte ...

