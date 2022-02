Il Napoli lavora al rinnovo di un big: contatti avviati! (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Napoli di Aurelio De laurentiis, stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage di Kalidou Koulibaly per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Napoli Koulibaly rinnovoIl difensore senegalese potrebbe anche ereditare la fascia di capitano da Lorenzo Insigne, diventando così il nuovo capitano degli azzurri, qualora decidesse di optare per la soluzione del rinnovo. I club vigili sul futuro del calciatore non mancano, specialmente in Inghilterra dove ci sarebbe da registrare l’interesse di ben due club. Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) Ildi Aurelio De laurentiis, stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, avrebbe avviato i primicon l’entourage di Kalidou Koulibaly per ildel contratto in scadenza nel 2023.KoulibalyIl difensore senegalese potrebbe anche ereditare la fascia di capitano da Lorenzo Insigne, diventando così il nuovo capitano degli azzurri, qualora decidesse di optare per la soluzione del. I club vigili sul futuro del calciatore non mancano, specialmente in Inghilterra dove ci sarebbe da registrare l’interesse di ben due club.

Advertising

giusmo1 : Quindi il professore che si è dato fuoco a #Rende non è un no-vax. Aspetta il booster, lavora in una scuola del Nor… - NapoliStat : RT @_softPizza_: Viene servito poche volte, quella volta in cui riceve palla diventa il più pericoloso della squadra, lavora a testa bassa,… - sonomeryy : RT @_softPizza_: Viene servito poche volte, quella volta in cui riceve palla diventa il più pericoloso della squadra, lavora a testa bassa,… - Giovann54714911 : RT @_softPizza_: Viene servito poche volte, quella volta in cui riceve palla diventa il più pericoloso della squadra, lavora a testa bassa,… - mick_napoli_ : RT @_softPizza_: Viene servito poche volte, quella volta in cui riceve palla diventa il più pericoloso della squadra, lavora a testa bassa,… -