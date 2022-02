Il Festival è finito. Ora tutti su Spotify (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 si chiude alle due di notte, con ascolti bulgari: con il proporzionale o il maggioritario, ha vinto Amadeus. Mahmood & Blanco al primo posto, come da pronostici, meglio di Draghi. Matteo Salvini sui social si congratula con Mahmood, che invece alla precedente vittoria nel 2019 aveva attaccato ferocemente: aprite i porti. Elisa seconda, Morandi terzo, Tananai ultimo -peccato, l'ultimo posto lo meritava Ana Mena. Sabrina Ferilli con un “monologo non-monologo” smonta la retorica sul palco dell'Ariston. Dieci minuti dopo però arriva Marco Mengoni con Filippo Scotti e attaccano un pistolotto retorico sugli haters con tanto di articolo della Costituzione, e fanno gli haters degli haters. Ferilli voce nel deserto sanremese? Parentesi sesso: al termine del suo “monologo”, Ferilli scende in platea e abbraccia Josè, il figlio di Amadeus, che ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 6 febbraio 2022) Ildi Sanremo 2022 si chiude alle due di notte, con ascolti bulgari: con il proporzionale o il maggioritario, ha vinto Amadeus. Mahmood & Blanco al primo posto, come da pronostici, meglio di Draghi. Matteo Salvini sui social si congratula con Mahmood, che invece alla precedente vittoria nel 2019 aveva attaccato ferocemente: aprite i porti. Elisa seconda, Morandi terzo, Tananai ultimo -peccato, l'ultimo posto lo meritava Ana Mena. Sabrina Ferilli con un “monologo non-monologo” smonta la retorica sul palco dell'Ariston. Dieci minuti dopo però arriva Marco Mengoni con Filippo Scotti e attaccano un pistolotto retorico sugli haters con tanto di articolo della Costituzione, e fanno gli haters degli haters. Ferilli voce nel deserto sanremese? Parentesi sesso: al termine del suo “monologo”, Ferilli scende in platea e abbraccia Josè, il figlio di Amadeus, che ...

