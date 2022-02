(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilhato Filippo. La decisione, arrivata nella tarda serata di domenica, dopo lo 0 - 0 di sabato a. In questo momento l'ormai ex squadra disi trova al terzo ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Cellino esonera #Inzaghi a #Brescia e richiama #DiegoLopez il suo pallino di sempre. Contratto fino a giugno - Vallina84s : #Cellino esonera #Inzaghi col #Brescia a due punti dalla vetta. #Kalinic gioca contro la Juve poi torna nello spog… - Mizius75 : RT @Gazzetta_it: Serie B, il Brescia esonera Filippo #Inzaghi - Daniele20052013 : Il Brescia esonera Inzaghi: fatale lo 0-0 di Cosenza - sportli26181512 : Il Brescia esonera Inzaghi: fatale lo 0-0 di Cosenza: Il Brescia esonera Inzaghi: fatale lo 0-0 di Cosenza Nonostan… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia esonera

Ilha esonerato Filippo Inzaghi. La decisione, arrivata nella tarda serata di domenica, dopo lo 0 - 0 di sabato a Cosenza. In questo momento l'ormai ex squadra di Inzaghi si trova al terzo posto ...Pisa efrenano, i salentini ne approfittano. La Reggina perde eToscano. Questa settimana sosta del campionato, si giocano solo i recuperi. Si riparte il 5 ...A sorpresa Filippo Inzaghi non è più l’allenatore del Brescia. Dopo lo 0-0 contro il Cosenza di sabato scorso, il patron Massimo Cellino ha deciso di esonerare l’allenatore piacentino nonostante l’ott ...Filippo Inzaghi non è più l’allenatore del Brescia: il presidente Massimo Cellino lo ha esonerato, nonostante la squadra sia al terzo posto in classifica, a due punti dal Lecce capolista e a 1 dalla ...