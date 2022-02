Il bollettino covid di oggi 6 febbraio 2022 | 77 029 nuovi contagi e 229 decessi

Advertising

qn_giorno : Bollettino #Covid #Italia e #Lombardia, oggi 6 febbraio 77.029 contagi e 229 decessi - fanpage : #Covid19 il bollettino di oggi, #6febbraio - zazoomblog : Covid bollettino oggi 6 febbraio: 77.029 casi e 229 morti. Tasso di positività all112% - #Covid #bollettino… - PasqualeCacace5 : RT @Virus1979C: #Covid, il bollettino di oggi 6 febbraio: 77.029 nuovi casi e 229 morti. In calo i ricoverati (18.498, -117) ma le terapie… - Virus1979C : #Covid, il bollettino di oggi 6 febbraio: 77.029 nuovi casi e 229 morti. In calo i ricoverati (18.498, -117) ma le… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino covid

Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 919.268 casi di; 12.720 i morti, 804.801 i guariti.Secondo il quotidianosulla diffusione deldiramato da Regione Lombardia sono 8.370 i nuovi positivi , su 106.556 tamponi effettuati (7,8 per cento). Calano i ricoverati in terapia intensiva, 213, uno meno ...Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo, invece, nelle ultime 24 ore si registra un leggero aumento delle persone attualmente positive che sono 2.544 (36 in più rispetto a ieri) Sono 7.842 i nuovi ...Covid bollettino 6 febbraio 2022, i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia diffusi dal ministero della Salute. Sono 77.029 i nuovi casi di coronavirus e 229 i morti in 24 ore ...