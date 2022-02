Ibrahimovic verso il forfait anche in Coppa Italia: le ultime (Di domenica 6 febbraio 2022) sull’attaccante svedese del Milan Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento odierno. Cosi come per Rebic non arrivano buone notizie anche da Ibrahimovic. Come raccolto da MilanNews24.com, niente allenamento in gruppo nemmeno oggi infatti per lo svedese che da quando si è fatto male contro la Juventus non ha mai svolto una seduta con il resto della squadra. Improbabile la sua presenza anche contro la Lazio in Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) sull’attaccante svedese del Milan Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento odierno. Cosi come per Rebic non arrivano buone notizieda. Come raccolto da MilanNews24.com, niente allenamento in gruppo nemmeno oggi infatti per lo svedese che da quando si è fatto male contro la Juventus non ha mai svolto una seduta con il resto della squadra. Improbabile la sua presenzacontro la Lazio in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic si allunga la vita: avanti col Milan verso il Mondiale - Maglia_DaCalcio : Ibrahimovic verso un nuovo lungo stop: derby incubo per il Milan, anche Rebic out - Sport Fanpage - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Roma-Genoa 0-0, Mourinho sul rosso… - siamo_la_Roma : ?? #Mourinho durissimo anche in conferenza stampa! ?? 'Pensate davvero che quel rosso lo possano prendere anche… - Milanista_Serio : RT @jemappellediego: ?? #SkySport: #Rebic e #Ibrahimovic verso il forfait contro l’Inter. #Tomori può esserci. #LMR #SempreMilan #ACMilan… -