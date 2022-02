Hockey ghiaccio femminile, Pechino 2022: gli Stati Uniti sconfiggono per 8-0 la Svizzera e conquistano la terza vittoria (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutto facile per gli Stati Uniti nella terza giornata di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nazionale a stelle e strisce sconfigge per 8-0 la Svizzera e conquista il terzo successo in altrettante partite. Il gruppo di Joel Johnson sale così al primo posto solitario nel gruppo A in attesa della terza partita del Canada. Il primo goal degli Stati Uniti arriva dopo cinque minuti e 40 secondi: a segnarlo è Hilary Knight, autrice poi anche del 3-0 dopo la rete di Jesse Compher. Il primo tempo si chiude con i goal di Kelly Pannek e Amanda Kessel che consentono alle compagne di volare sul 5-0. Il secondo parziale è molto più tranquillo. Le americane abbassano il ritmo di gioco, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutto facile per glinellagiornata disualle Olimpiadi Invernali di. La nazionale a stelle e strisce sconfigge per 8-0 lae conquista il terzo successo in altrettante partite. Il gruppo di Joel Johnson sale così al primo posto solitario nel gruppo A in attesa dellapartita del Canada. Il primo goal degliarriva dopo cinque minuti e 40 secondi: a segnarlo è Hilary Knight, autrice poi anche del 3-0 dopo la rete di Jesse Compher. Il primo tempo si chiude con i goal di Kelly Pannek e Amanda Kessel che consentono alle compagne di volare sul 5-0. Il secondo parziale è molto più tranquillo. Le americane abbassano il ritmo di gioco, ma ...

