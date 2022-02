Hockey Ghiaccio femminile, la Cina supera il Giappone agli shootout (Di domenica 6 febbraio 2022) Le padroni di casa della Cina si impongono in un derby asiatico sul Giappone nel match di Hockey su Ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022; il gruppo B adesso presenta vari, possibili scenari. Nel complesso, per quanto hanno fatto vedere le giocatrici cinesi, la vittoria è meritata: il Giappone si era portato avanti a fine primo tempo sfruttando un power play grazie ad Akane Hosoyamada, ma la Cina era comunque parsa in controllo del match. Non sono state create tantissime occasioni da parte delle padroni di casa, ma la differenza l’ha fatta l’atteggiamento mostrato in campo, che ha portato al meritato pareggio nella terza frazione per opera di Baozhen Hu, sfruttando una grossa disattenzione del portiere Giapponese Nana Fujimoto. Sci alpino, startlist gigante ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Le padroni di casa dellasi impongono in un derby asiatico sulnel match disualle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022; il gruppo B adesso presenta vari, possibili scenari. Nel complesso, per quanto hanno fatto vedere le giocatrici cinesi, la vittoria è meritata: ilsi era portato avanti a fine primo tempo sfruttando un power play grazie ad Akane Hosoyamada, ma laera comunque parsa in controllo del match. Non sono state create tantissime occasioni da parte delle padroni di casa, ma la differenza l’ha fatta l’atteggiamento mostrato in campo, che ha portato al meritato pareggio nella terza frazione per opera di Baozhen Hu, sfruttando una grossa disattenzione del portierese Nana Fujimoto. Sci alpino, startlist gigante ...

