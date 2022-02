Highlights Italia-Svezia 12-8, curling doppio misto: Olimpiadi Pechino 2022 (VIDEO) (Di domenica 6 febbraio 2022) Gli Highlights completi di Italia-Svezia, incontro valevole per la dodicesima sessione del doppio misto di curling, per quanto concerne le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno conquistato l’ottavo successo in altrettanti match del girone di riferimento, riuscendo a superare i rivali svedesi per 12-8; ennesima eccellente prestazione del suo Constantini-Mosaner, i quali non hanno accusato particolarmente una falsa partenza, riuscendo infatti a superare gli ostici opponenti De Val-Eriksson. L’Italia del curling sembrerebbe non volersi più fermare e i risultati incredibili lo confermano; gli azzurri sono pronti a scrivere una pagina sensazionale dello sport Italiano ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Glicompleti di, incontro valevole per la dodicesima sessione deldi, per quanto concerne leinvernali di. Gli azzurri hanno conquistato l’ottavo successo in altrettanti match del girone di riferimento, riuscendo a superare i rivali svedesi per 12-8; ennesima eccellente prestazione del suo Constantini-Mosaner, i quali non hanno accusato particolarmente una falsa partenza, riuscendo infatti a superare gli ostici opponenti De Val-Eriksson. L’delsembrerebbe non volersi più fermare e i risultati incredibili lo confermano; gli azzurri sono pronti a scrivere una pagina sensazionale dello sportno ...

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Italia DIRETTA Sampdoria - Sassuolo: 4 - 0 FINALE Neroverdi feriti nell'orgoglio Adesso la storica sfida in coppa Italia contro la Juventus. Poi si affronterà la Roma, l'Inter e la ... Gli highlights dell'andata All'andata, Sassuolo - Samp è stata la seconda gara del campionato.

Slittino, Dominik Fischnaller super: guarda gli highlights Si tratta della terza medaglia per l'Italia dall'inizio dei Giochi invernali. Guarda gli highlights. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 su discovery+

Olimpiadi invernali riassunto domenica 6 febbraio: cosa è successo oggi, gare, medaglie, highlights Pechino2022 PECHINO 2022 - Il riassunto della giornata del 5 febbraio alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il Day-2 dei Giochi regala all'Italia la terza medaglia, un bronzo nello slittino con Dominik ...

