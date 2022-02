Highlights Francia-Italia 37-10, rugby Sei Nazioni 2022 (VIDEO) (Di domenica 6 febbraio 2022) Gli Highlights di Francia-Italia 37-10, match della prima giornata del Sei Nazioni 2022. Allo Stade de France va in scena una partita a senso unico, con i padroni di casa che dominano in lungo e in largo, mandando al tappeto gli azzurri. 33^ sconfitta consecutiva nella competizione per l’Italia. LA CRONACA DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Glidi37-10, match della prima giornata del Sei. Allo Stade de France va in scena una partita a senso unico, con i padroni di casa che dominano in lungo e in largo, mandando al tappeto gli azzurri. 33^ sconfitta consecutiva nella competizione per l’. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI, 1^ GIORNATA: FRANCIA-ITALIA 37-10 Sconfitta all'esordio per gli Azzurri ?… - DelbonoRoberto : RT @SkySport: ?? FRANCIA-ITALIA 37-10 ?? Azzurri ko nella 1^ gara del Sei Nazioni ? - SkySport : ?? FRANCIA-ITALIA 37-10 ?? Azzurri ko nella 1^ gara del Sei Nazioni ? - codeghino10 : RT @SkySport: ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI, 1^ GIORNATA: FRANCIA-ITALIA 37-10 Sconfitta all'esordio per gli Azzurri ? - DesmondOmon : RT @SkySport: ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI, 1^ GIORNATA: FRANCIA-ITALIA 37-10 Sconfitta all'esordio per gli Azzurri ? -