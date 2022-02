Haaland, il Real Madrid si ritira dalla corsa. Premier League in pole (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il Barcellona, anche il Real Madrid sembra aver rinunciato al sogno Erling Haaland, fuoriclasse norvegese del Borussia Dortmund e principale protagonista della sessione estiva di calciomercato. Lo riporta il quotidiano britannico ‘Star’ che precisa come sulla stella classe 2000 – autore di 23 gol stagionali in 20 presenze – siano accesi i fari della Premier League. In pole per Haaland ci sono quattro squadre: Manchester United, Manchester City, Chelsea e Liverpool. Florentino Perez invece si è ritirato dalla corsa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il Barcellona, anche ilsembra aver rinunciato al sogno Erling, fuoriclasse norvegese del Borussia Dortmund e principale protagonista della sessione estiva di calciomercato. Lo riporta il quotidiano britannico ‘Star’ che precisa come sulla stella classe 2000 – autore di 23 gol stagionali in 20 presenze – siano accesi i fari della. Inperci sono quattro squadre: Manchester United, Manchester City, Chelsea e Liverpool. Florentino Perez invece si èto. SportFace.

