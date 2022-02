Advertising

serenel14278447 : 'CRISI IN PERÙ Neo premier del Perù si dimette dopo 3 giorni: «Ha picchiato moglie e figlia» di Alessandra Muglia' - Luce_news : “Ha picchiato moglie e figlia”. Perù, il presidente del Consiglio Hector Valer si dimette - autocostruttore : Neo premier del Perù si dimette dopo 3 giorni: «Ha picchiato moglie e figlia» Vacilla la presidenza di Castillo, de… - codeghino10 : RT @Corriere: Neo premier del Perù si dimette dopo 3 giorni: «Ha picchiato moglie e figlia» - BolaffioLirio : RT @Corriere: Neo premier del Perù si dimette dopo 3 giorni: «Ha picchiato moglie e figlia» -

Ultime Notizie dalla rete : picchiato moglie

Corriere della Sera

Un intervento non rinviabile: proprio dopo la nomina di Valer, sono emersi rapporti presentati alla polizia nel 2016 in cui sua figlia e la(morta l'anno scorso) lo accusano di violenza. In ...L'uomo, già noto alla forze dell'ordine per il continuo stato di ubriachezza ed i maltrattamenti in famiglia, lo scorso mese era stato arrestato per avere figli. La scorsa notte dopo aver riempito una bottiglia di benzina ha iniziato a seminare il panico nel piccolo comune del Cassinate dove vive l'onorevole fino a prendere di mira ...Hector Valer, premier dimissiomario del Perù Un intervento non rinviabile: proprio dopo la nomina di Valer, sono emersi rapporti presentati alla polizia nel 2016 in cui sua figlia e la moglie (morta l ...Porto Recanati (Macerata), 6 febbraio 2022 - A causa di un brutto voto a scuola, un ragazzo di 17 anni sarebbe stato picchiato al volto dal compagno della madre. Così, dopo quell’episodio di violenza ...