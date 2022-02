Green pass | scuola | obbligo vaccino | mascherine e colori Regioni | le nuove regole da domani 7 febbraio

Advertising

MediasetTgcom24 : Treviso, multato perché al lavoro senza Green pass: 38enne si dà fuoco in piazza #greenpass #treviso #lavoro… - VittorioSgarbi : Morti di Stato. - NicolaPorro : Contraddizioni e discriminazioni passate sottotraccia nell’ultimo decreto. Ce ne parlano @pbecchi e Giuseppe Palma… - GianandreaGorla : RT @MassimoMalvest1: Vietato portare pasti caldi ai senzatetto. Serve il green pass per mangiare. - Kaisha1890 : RT @frazambon: @strange_days_82 Questi 'scienziati' evidentemente non leggono le riviste scientifiche. Il BMJ dice ESPRESSAMENTE che i gree… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

A Strasburgo, città dove ha sede l'organizzazione del Consiglio d'Europa, viene ufficialmente bocciato il. Le comunicazioni in questione sono state riprese da IlFattoquotidiano che, prendendo visione dell'ultimo report stilato dall'assemblea degli stati membri, ha diffuso la notizia. Sebbene l'...Peraltro, il giorno prima del tweet citato, il 1° febbraio, erano divenute operative ulteriori restrizioni per l'accesso a servizi e attività non essenziali, ove è richiesto ilbase; e il ...Cronaca - Le prime cadono il 7 febbraio, poi si va avanti fino alla fine di marzo quando dovrebbe terminare lo stato d'emergenza. Anche gli obblighi vaccinali per categorie sono a .... Eccolo, tappa ...La Lega non si dice d’accordo, trova questa ipotesi discriminatoria per i bambini che non hanno il vaccino (scelta che peraltro subiscono dai genitori). Oggi nuovo Consiglio… Leggi ...