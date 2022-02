Green pass, mascherine, riapertura delle discoteche: come cambiano le regole anti Covid da settimana prossima (Di domenica 6 febbraio 2022) Dalla prossima settimana in Italia cambieranno alcune importanti regole anti Covid. Un ritorno progressivo alla normalità che da lunedì 7 febbraio attraverserà un’ulteriore fase. Dalle nuove misure sul Super Green pass alle discoteche, dalla libertà per i vaccinati alle mascherine all’aperto, le decisioni sembrano allentare in modo definitivo la stretta da quarta ondata. Le nuove regole sul Green pass dal 7 febbraio Da lunedì 7 febbraio il Green pass avrà durata illimitata per tutta la popolazione vaccinata con booster o guarita dalla malattia. Una decisione presa dal governo per ovviare ai problemi di scadenza di tutti quelli ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Dallain Italia cambieranno alcune import. Un ritorno progressivo alla normalità che da lunedì 7 febbraio attraverserà un’ulteriore fase. Dalle nuove misure sul Superalle, dalla libertà per i vaccinati alleall’aperto, le decisioni sembrano allentare in modo definitivo la stretta da quarta ondata. Le nuovesuldal 7 febbraio Da lunedì 7 febbraio ilavrà durata illimitata per tutta la popolazione vaccinata con booster o guarita dalla malattia. Una decisione presa dal governo per ovviare ai problemi di scadenza di tutti quelli ...

